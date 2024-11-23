«Давайте помолимся»: В Ирландии умоляют Запад услышать послание Путина об «Орешнике»

Осталось только молиться после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран. Данное заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в личном аккаунте в социальной сети X .

«Владимир Путин теперь чётко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — говорится в материале.