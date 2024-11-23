«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 07:47

«Давайте помолимся»: В Ирландии умоляют Запад услышать послание Путина об «Орешнике»

Журналист Боуз призвал молиться после слов Путина о праве РФ на ответные удары

Осталось только молиться после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран. Данное заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в личном аккаунте в социальной сети X.

«Владимир Путин теперь чётко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — говорится в материале.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима западными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» достигают цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. На Ближнем Востоке считают, что заявления российского лидера были «чётким посланием» Западу.

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Life.ru

Мария Любицкая
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