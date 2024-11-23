«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 19:24

СБУ пришла к блогеру-химику, который предрёк Киеву исчезновение после удара «Орешника»

СБУ пришла к блогеру, предупреждавшему о последствиях удара по Киеву «Орешником»

Блогер Репич, к которому пришла СБУ из-за слов об «Орешнике». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glebrepich

Блогер Репич, к которому пришла СБУ из-за слов об «Орешнике». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glebrepich

Украинский блогер и кандидат химических наук Глеб Репич извинился за свои слова о том, что для уничтожения Киева будет достаточно одного удара «Орешника». Это произошло после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

При этом Репич отметил, что свой комментарий он дал на запрос киевского телеканала, который поделился ответом с жителями Киева.

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Напомним, ранее кандидат химических наук заявил, что ракета «Орешник» может уничтожить Киев одним ударом. По его словам, выжить будет почти нереально.

Алена Пенчугина
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