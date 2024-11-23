СБУ пришла к блогеру-химику, который предрёк Киеву исчезновение после удара «Орешника»
СБУ пришла к блогеру, предупреждавшему о последствиях удара по Киеву «Орешником»
Блогер Репич, к которому пришла СБУ из-за слов об «Орешнике». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glebrepich
Украинский блогер и кандидат химических наук Глеб Репич извинился за свои слова о том, что для уничтожения Киева будет достаточно одного удара «Орешника». Это произошло после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
При этом Репич отметил, что свой комментарий он дал на запрос киевского телеканала, который поделился ответом с жителями Киева.
Напомним, ранее кандидат химических наук заявил, что ракета «Орешник» может уничтожить Киев одним ударом. По его словам, выжить будет почти нереально.