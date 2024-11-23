Советник Зеленского впал в беспамятство и опроверг существование «Орешника»
Советник Зеленского Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Своими домыслами он поделился в эфире украинского телевидения.
«Нет никаких «Орешников» в России < >. Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», — заявил Подоляк и добавил, что применение этой ракеты обнуляет возможности договориться с Россией.
Ракета «Орешник», безусловно, является реальной. Комплекс уже успел показать себя в действии: его применили первый раз 21 ноября ВС России в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. В отличие от сомневающихся руководителей Украины, в США в существование комплекса поверили и испугались. Между тем, в Египте призвали Запад задуматься после применения комплекса, а в Ирландии советуют молиться. В России, тем временем, продолжаются успешные разработки новых ракет разной дальности.
Life.ru / Kandinsky 3.1