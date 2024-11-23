Советник Зеленского впал в беспамятство и опроверг существование «Орешника»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Своими домыслами он поделился в эфире украинского телевидения.

«Нет никаких «Орешников» в России < >. Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», — заявил Подоляк и добавил, что применение этой ракеты обнуляет возможности договориться с Россией.