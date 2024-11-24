Президенту РФ Владимиру Путину приходится отвечать на действия, которыми Запад нагнетает обстановку, повышая градус напряжённости в мире. Одним из сигналов западным государствам является обновление российской ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого в своём телеграм-канале приводит журналист Павел Зарубин.

Песков о провокациях Вашингтона. Видео © Telegram / Зарубин

«Ну, безусловно. Здесь не бывает никаких случайностей, есть определённая закономерность», — сказал представитель Кремля на вопрос, можно ли считать обновление ядерной доктрины РФ сигналом США.