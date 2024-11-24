Песков назвал новую ядерную доктрину попыткой Путина отрезвить Байдена
Песков: Обновление ядерной доктрины — ответ на беспрецедентную эскалацию США
Президенту РФ Владимиру Путину приходится отвечать на действия, которыми Запад нагнетает обстановку, повышая градус напряжённости в мире. Одним из сигналов западным государствам является обновление российской ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого в своём телеграм-канале приводит журналист Павел Зарубин.
Песков о провокациях Вашингтона. Видео © Telegram / Зарубин
«Ну, безусловно. Здесь не бывает никаких случайностей, есть определённая закономерность», — сказал представитель Кремля на вопрос, можно ли считать обновление ядерной доктрины РФ сигналом США.
По словам Пескова, российскому лидеру приходится принимать ответные меры на действия западных государств, которые с каждым разом становятся всё более отчаянными.
Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден решил позволить Киеву бить американскими ракетами ATACMS по российской территории. ВСУ воспользовались этим уже спустя два дня, атаковав Брянскую область. Затем Украина получила от Штатов и карту с военными объектами, по которым можно нанести удары. В ответ на это Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину РФ, а затем рассказал миру о созданной в России новейшей баллистической ракете «Орешник».
Life.ru