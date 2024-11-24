«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 07:46

В США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS

WSJ: ВСУ могут нанести следующий удар ракетами ATACMS по Ростовской области

Следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Одной из крупнейших концентраций, потенциально на которую может нацелиться [ракетами ATACMS] Украина, является Ростовская область», — пишет издание и уточняет, что речь как минимум о четырём военных аэродромах, расположенных в этом российском регионе.

По сведениям газеты, в Вашингтоне уже составили карту с примерно 200 военными целями в России, которые находятся в радиусе поражения ракет ATACMS. Такая подготовка свидетельствует о том, что там прорабатывают возможные сценарии для нанесения ударов по ключевым объектам, утверждает автор.

Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow
Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Путин одобрил принятие новой ракетной системы на вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar