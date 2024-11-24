В США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS
WSJ: ВСУ могут нанести следующий удар ракетами ATACMS по Ростовской области
Следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Одной из крупнейших концентраций, потенциально на которую может нацелиться [ракетами ATACMS] Украина, является Ростовская область», — пишет издание и уточняет, что речь как минимум о четырём военных аэродромах, расположенных в этом российском регионе.
По сведениям газеты, в Вашингтоне уже составили карту с примерно 200 военными целями в России, которые находятся в радиусе поражения ракет ATACMS. Такая подготовка свидетельствует о том, что там прорабатывают возможные сценарии для нанесения ударов по ключевым объектам, утверждает автор.
Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Путин одобрил принятие новой ракетной системы на вооружение.
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