В США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS

Следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Одной из крупнейших концентраций, потенциально на которую может нацелиться [ракетами ATACMS] Украина, является Ростовская область», — пишет издание и уточняет, что речь как минимум о четырём военных аэродромах, расположенных в этом российском регионе.