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24 ноября, 02:44

В Госдуме заявили, что ракеты JASSM не повлияют на положение ВСУ

Шеремет: США рискуют столкнуться с пропастью, одобрив поставки ракет JASSM

F-35 с AGM-158 JASSM. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

F-35 с AGM-158 JASSM. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Если США одобрят поставку крылатых ракет JASSM для Украины, Вашингтон может оказаться на опасном пути. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление в пропасть», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что JASSM не способны существенно повлиять на ситуацию на фронте. С приближением зимы они не помогут Украине изменить ход конфликта, считает Шеремет. Политик также добавил, что действия Байдена, продолжающего обсуждение поставок, можно рассматривать как попытку спровоцировать Россию.

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Ранее военный эксперт раскрыл характеристики ракеты AGM-158 JASSM XR, которую США планируют испытать. По его словам, снаряд может преодолевать расстояние до 960 километров.

Тимур Хингеев
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