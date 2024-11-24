В Госдуме заявили, что ракеты JASSM не повлияют на положение ВСУ
Шеремет: США рискуют столкнуться с пропастью, одобрив поставки ракет JASSM
F-35 с AGM-158 JASSM. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Если США одобрят поставку крылатых ракет JASSM для Украины, Вашингтон может оказаться на опасном пути. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — заявил депутат.
Он также подчеркнул, что JASSM не способны существенно повлиять на ситуацию на фронте. С приближением зимы они не помогут Украине изменить ход конфликта, считает Шеремет. Политик также добавил, что действия Байдена, продолжающего обсуждение поставок, можно рассматривать как попытку спровоцировать Россию.
Ранее военный эксперт раскрыл характеристики ракеты AGM-158 JASSM XR, которую США планируют испытать. По его словам, снаряд может преодолевать расстояние до 960 километров.