Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что одной из ключевых причин неукомплектованности подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся недостаточная скорость поставок военной помощи от западных стран. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Выступая на третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine, Зеленский подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется на востоке Украины.

«Сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — заявил он.