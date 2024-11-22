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22 ноября, 03:57

«Стали рабами»: Зеленского обвинили в подлом обмане бойцов ВСУ

Депутат Разумков: Власти Украины обманули солдат, сделав их «рабами»

Экс-спикер и депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил жёсткую критику на заседании парламента в адрес правительства и Владимира Зеленского. Он заявил, что власти обманули украинских военнослужащих, сделав их «рабами».

По его словам, обещания кабинета министров и главы государства, данные в рамках закона о мобилизации, оказались пустыми словами, так как реальная ситуация на фронте значительно отличается от заявленного.

«Я бы хотел сосредоточиться на том, что президент, кабмин обещали нашим защитникам. Обещали это и вы, когда принимали позорный закон о мобилизации – что будет закон о демобилизации. Вы не даёте им нормальных сроков службы. Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами», — сказал Разумков.

Депутат подчеркнул, что солдаты понимают свою безысходность: для того, чтобы вернуться домой, у них есть лишь три варианта — окончание конфликта, смерть или серьёзные травмы. Кроме того, депутат выразил недовольство тем, что власти нарушили обещания не затрагивать лица младше 18 лет, в то время как на практике закон продолжает действовать для этой категории граждан.

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Ранее стало известно, что в сети выставили на продажу базу данных призывников с Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Там имеются 678 тысяч строк данных призыва украинской молодёжи. В списке перечислены ФИО, даты рождения, адреса регистрации и телефонные номера молодых людей.

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Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
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