Базу с личными данными украинских призывников продают в Сети

В Интернете на одном из форумов стала доступна база данных призывников с Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, там имеются 678 тысяч строк данных призыва украинской молодёжи. В списке перечислены ФИО, даты рождения, адреса регистрации и телефонные номера молодых людей. Кроме того, в перечне указано, к какому военкомату относится каждый призывник.

Уточняется, что продавец, который якобы получил этот список, просит 3000 евро (около 310 тысяч рублей) за слив данных. Также неизвестный предлагает передать информацию взамен на «что-то интересное».

А ранее Life.ru писал, что хакеры из RaHDit опубликовали данные почти 7,7 тысячи боевиков «Азова»*. Среди них есть как граждане Украины, так и иностранные наёмники из Швеции, США и Европы. Все они воюют в рядах ВСУ.