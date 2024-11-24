«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно!» Медведев дал ЕС совет после удара «Орешником»
Медведев после удара «Орешником» посоветовал Европе перестать помогать Украине
Ни одна из современных систем противовоздушной обороны не способна сбить летящую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». Об этом заявил у себя в телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовавший воскресный дайджест.
Первым делом Медведев упомянул БСРД «Орешник» с разделяющимися неядерными боеголовками. По его словам, если ракету начинить ядерным компонентом, она нанесёт непоправимый урон своей цели.
«Ущерб (от ракеты) неприемлемый, сбить (снаряд) современными средствами (ПВО) невозможно и речь идёт о минутах (время подлёта. — Прим. Life.ru). Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал зампред Совбеза.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины, использовав новейшую систему «Орешник». Глава государства отметил, что этот тип вооружения сейчас не имеет в мире аналогов по эффективности, а противостоять ему нечем. Медведев на фоне заявлений российского лидера отметил, что Украина и её союзники сами напросились на такой исход.
Life.ru