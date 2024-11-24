«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно!» Медведев дал ЕС совет после удара «Орешником»

Ни одна из современных систем противовоздушной обороны не способна сбить летящую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». Об этом заявил у себя в телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовавший воскресный дайджест.

Первым делом Медведев упомянул БСРД «Орешник» с разделяющимися неядерными боеголовками. По его словам, если ракету начинить ядерным компонентом, она нанесёт непоправимый урон своей цели.