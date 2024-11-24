Медведев перечислил союзников России в военной сфере

Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с несколькими странами, включая Иран, Китай и КНДР. В интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва поддерживает прочные связи с рядом союзников и дружественных государств.

Он отметил, что несмотря на противодействие со стороны НАТО, Россия сохраняет независимость в производстве большинства видов военной техники.

«Абсолютное большинство видов военной техники, вооружений производится в нашей стране. При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», — подчеркнул Медведев.