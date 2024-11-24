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23 ноября, 23:07

Медведев перечислил союзников России в военной сфере

Медведев назвал Иран, Китай и КНДР партнёрами России в оборонной сфере

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с несколькими странами, включая Иран, Китай и КНДР. В интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва поддерживает прочные связи с рядом союзников и дружественных государств.

Он отметил, что несмотря на противодействие со стороны НАТО, Россия сохраняет независимость в производстве большинства видов военной техники.

«Абсолютное большинство видов военной техники, вооружений производится в нашей стране. При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», — подчеркнул Медведев.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может быть завершён без дополнительных потерь, если НАТО прекратит продвигать эскалацию.

Тимур Хингеев
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