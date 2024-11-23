Медведев озвучил условие для завершения конфликта на Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может быть завершён без дополнительных потерь для человечества, если НАТО прекратит подогревать эскалацию. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — сказал Медведев, комментируя вопрос о возможном применении ядерного оружия.