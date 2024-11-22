Медведев не исключил любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускает любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада, который в полной мере включился в украинский конфликт. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — отметил политик

По мнению Медведева, на Западе должны понимать, что, вмешиваясь напрямую, поставляя оружие и предоставляя финансовые средства ВСУ, они воюют на стороне Украины против России.