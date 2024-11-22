Медведев не исключил любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускает любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада, который в полной мере включился в украинский конфликт. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — отметил политик
По мнению Медведева, на Западе должны понимать, что, вмешиваясь напрямую, поставляя оружие и предоставляя финансовые средства ВСУ, они воюют на стороне Украины против России.
«Причём воюют не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», — констатировал Зампред Совбеза РФ.
Напомним, накануне вечером, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары по территории РФ снарядами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Данные ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.
Life.ru