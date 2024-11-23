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23 ноября, 02:28

Медведев оценил вероятность отмены антироссийских санкций при Трампе

Дмитрий Медведев: Трамп вряд ли сразу отменит санкции против России

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения, что Дональд Трамп, став президентом США, немедленно отменит санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — отметил Медведев.

По его словам, санкции выгодны ряду отраслей американской экономики. Например, Трамп активно выступал за ограничения поставок российского газа в Европу, чтобы продвигать американские энергоресурсы.

«Прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими (Дональд Трамп. — прим. Life.ru.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю, но это действительно необходимо сделать. Просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — резюмировал Медведев.

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Ранее появилась информация о том, что Трамп будет использовать отмену санкций против РФ как козырь. ПО мнению аналитика, вопрос по отмене западных ограничений обязательно станет одним из пунктов переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Анатолий Цейко
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