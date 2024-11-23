Медведев оценил вероятность отмены антироссийских санкций при Трампе
Дмитрий Медведев: Трамп вряд ли сразу отменит санкции против России
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения, что Дональд Трамп, став президентом США, немедленно отменит санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — отметил Медведев.
По его словам, санкции выгодны ряду отраслей американской экономики. Например, Трамп активно выступал за ограничения поставок российского газа в Европу, чтобы продвигать американские энергоресурсы.
«Прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими (Дональд Трамп. — прим. Life.ru.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю, но это действительно необходимо сделать. Просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — резюмировал Медведев.
Ранее появилась информация о том, что Трамп будет использовать отмену санкций против РФ как козырь. ПО мнению аналитика, вопрос по отмене западных ограничений обязательно станет одним из пунктов переговоров по урегулированию конфликта на Украине.