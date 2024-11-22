Песков: Россию невозможно полностью заблокировать санкциями

Запад не может полностью блокировать Россию санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения США против Газпромбанка. Представитель Кремля заверил, что Москва найдёт варианты решения ситуации с оплатой газа зарубежными покупателями.

«Разумеется, варианты будут найдены. Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что возможно понадобится какое-то время, но Россия сможет найти решение.