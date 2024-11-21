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21 ноября, 19:29

Минфин США пригрозил санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT СПФС

Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанной Центробанком России, беспокоит Минфин США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) даже выпустило предупреждение о возможных санкциях для участников системы. В ведомстве признали, что готовы более агрессивно воздействовать на зарубежные финансовые учреждения.

«Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», — говорится в заявлении.

Как заявляет Минфин США, Россия активно предлагает своим партнёрам интегрироваться в СПФС, которая может стать альтернативой SWIFT. В частности, уже известно о подключении ряда иранских банков, попавших под международные санкции.

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Ранее президент РФ Путин заявил, что страны БРИКС разрабатывают собственный аналог SWIFT. Система, как и западный аналог, позволит обмениваться финансовой информацией между центральными банками.

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Shutterstock / FOTODOM / BlackMac

Анатолий Цейко
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