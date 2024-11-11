Платёжную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Центобанки России и Ирана завершили первый этап интеграции платёжных систем, в рамках которого российская «Мир» была официально подключена к иранской «Шетаб», сообщает агентство Tasnim. Это означает, что теперь граждане Ирана могут обналичивать средства с иранских карт в рублях через банкоматы на территории РФ. Сама интеграция проходит в три этапа.