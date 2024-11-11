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Регион
11 ноября, 16:40

Платёжную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Tasnim: ЦБ России и Ирана завершили первый этап интеграции платёжных систем

Центобанки России и Ирана завершили первый этап интеграции платёжных систем, в рамках которого российская «Мир» была официально подключена к иранской «Шетаб», сообщает агентство Tasnim. Это означает, что теперь граждане Ирана могут обналичивать средства с иранских карт в рублях через банкоматы на территории РФ. Сама интеграция проходит в три этапа.

«На втором этапе российские путешественники смогут использовать свои карты «Мир» в Иране», — говорится в материале.

А на третьем, заключительном, этапе интеграции иранские карты «Шетаб» можно будет использовать в российских магазинах.

Ранее Life.ru писал, что Маврикий работает над внедрением платёжной системы «Мир». Пока инициатива находится на стадии планирования.


В Азербайджане заработали карты "Мир"
В Азербайджане заработали карты "Мир"
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ТАСС / Сергей Булкин

Наталья Демьянова
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