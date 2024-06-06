В Азербайджане заработали карты "Мир"
Замглавы МИД РФ Галузин: В Азербайджане начали работать карты "Мир"
В Азербайджане начали работать карты платёжной системы "Мир". Об этом в четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Уже можно снимать манаты (денежная единица Азербайджана. — Прим. Life.ru) с карты "Мир" в банкоматах ВТБ", — отметил он в ходе выступления на сессии "Россия – Азербайджан".
Ранее Life.ru писал, что Маврикий работает над внедрением платёжной системы "Мир". Пока инициатива находится на стадии планирования.
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