В Азербайджане заработали карты "Мир"

В Азербайджане начали работать карты платёжной системы "Мир". Об этом в четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Уже можно снимать манаты (денежная единица Азербайджана. — Прим. Life.ru) с карты "Мир" в банкоматах ВТБ", — отметил он в ходе выступления на сессии "Россия – Азербайджан".