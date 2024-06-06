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Регион
6 июня, 16:54

В Азербайджане заработали карты "Мир"

Замглавы МИД РФ Галузин: В Азербайджане начали работать карты "Мир"

В Азербайджане начали работать карты платёжной системы "Мир". Об этом в четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Уже можно снимать манаты (денежная единица Азербайджана. — Прим. Life.ru) с карты "Мир" в банкоматах ВТБ", — отметил он в ходе выступления на сессии "Россия – Азербайджан".

Ранее Life.ru писал, что Маврикий работает над внедрением платёжной системы "Мир". Пока инициатива находится на стадии планирования.

Иран подготовит пилотный проект по обслуживанию карт "Мир"
Иран подготовит пилотный проект по обслуживанию карт "Мир"
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fixazh

Никита Осипов
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