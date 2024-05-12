Картой "Мир" в скором будущем можно будет расплачиваться ещё в одной стране

Российская платёжная система "Мир" в обозримом будущем может получить распространение ещё в одном зарубежном государстве. Речь идёт о Маврикии, заявил посол РФ в африканском государстве Константин Климовский.

По словам дипломата, сейчас инициатива находится на стадии планирования. Именно поэтому назвать точную дату внедрения карт "Мир" пока невозможно.

"Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно", — поделился глава диппредставительства с ТАСС.