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12 мая, 02:28

Картой "Мир" в скором будущем можно будет расплачиваться ещё в одной стране

Посол Климовский: Маврикий работает над внедрением платёжной системы "Мир"

Российская платёжная система "Мир" в обозримом будущем может получить распространение ещё в одном зарубежном государстве. Речь идёт о Маврикии, заявил посол РФ в африканском государстве Константин Климовский.

По словам дипломата, сейчас инициатива находится на стадии планирования. Именно поэтому назвать точную дату внедрения карт "Мир" пока невозможно.

"Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно", — поделился глава диппредставительства с ТАСС.

Иран подготовит пилотный проект по обслуживанию карт "Мир"
Иран подготовит пилотный проект по обслуживанию карт "Мир"

Российские карты "Мир" с 1 мая начали выдаваться и на территории Гагаузской автономии Молдавии. Однако их владельцы вынуждены терпеть угрозы со стороны Кишинёва, рассказывал Life.ru ранее.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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