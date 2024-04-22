Иран подготовит пилотный проект по обслуживанию карт "Мир"

В Иране запустят пилотный проект по приёму карт российской системы "Мир", пишет газета "Известия", ссылаясь на торгового атташе посольства Тегерана в РФ Рахими Мохсена. Сейчас в стране решаются техзадачи, чтобы карта работала без перебоев.

Мохсен заявил, что запуск проекта — это важное стратегическое решение, если учесть, что целый ряд дружественных государств отказался работать с этой платёжной системой. В прошлом году турпоток из России в Иран составил всего 10,7 тысячи человек, но потенциал роста есть. По его мнению, возможность такого расчёта поможет развитию туризма и бизнеса.

Кроме того, возможно, взаимодействие будет налажено между "Миром" и Shetab. Это собственная платёжная система Ирана, которая действует с 2002 года. По мнению генсекретаря Международной торговой палаты в РФ Татьяны Монэгэн, такое партнёрство позволит организовать допуск "пластика" на рынки обоих государств. Правда, для этого должны быть проведены технические доработки со стороны банков и согласованы коммерческие правовые условия.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, процесс подготовки проекта может затянуться от трёх месяцев до полугода. Его старт может выпасть на конец лета – начало осени. По мнению Тараповского, запуск пилотного проекта — это стратегически важное решение и сигнал для других "независимых стран", ведь иностранные банки опасаются оказаться под вторичными ограничениями, отказываясь принимать российский "пластик".