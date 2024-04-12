В Киргизии назвали виновных в прекращении работы карт "Мир" в стране

Прекращение работы с картами платёжной системы "Мир" не является инициативой Правительства Киргизии, для республики они приносят даже больше выгоды, чем для России. Об этом заявил киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров, отметив, что в настоящее время власти ищут способы восстановить их работу.

"Приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания, поскольку Межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам. Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций", — объяснил политик в разговоре с государственным информационным агентством Кабар.

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что Киргизия не страшится каких бы то ни было санкций и не считает, что есть повод вводить их против республики. При этом карты "Мир" были бы для республики даже более полезны, чем для российской стороны, так как, по его мнению, прекращение работы платёжной системы в Киргизии на Россию никак не повлияет. Именно киргизские власти в первую очередь заинтересованы в возобновлении работы российских карт и уже приступили к поиску решений. Премьер добавил, что МПЦ следовало согласовать вопрос с правительством, так как более миллиона граждан Киргизии живут в России и пользуются картами "Мир".