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18 октября, 14:35

Путин заявил, что страны БРИКС разрабатывают собственный аналог SWIFT

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Государства, входящие в состав БРИКС, разрабатывают систему обмена финансовой информации между центральными банками, аналогичную SWIFT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран объединения.

«Это обмен финансовой информации между центральными банками... То, что обеспечивает международные расчёты», — сказал он.

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Помимо этого, Путин отметил, что не менее 30 государств хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС. Также он добавил, что вклад участников объединения в мировой ВВП уже перерос показатель G7. И разрыв продолжает увеличиваться.

Николай Рюмин
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