Путин заявил, что страны БРИКС разрабатывают собственный аналог SWIFT
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Государства, входящие в состав БРИКС, разрабатывают систему обмена финансовой информации между центральными банками, аналогичную SWIFT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран объединения.
«Это обмен финансовой информации между центральными банками... То, что обеспечивает международные расчёты», — сказал он.
Помимо этого, Путин отметил, что не менее 30 государств хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС. Также он добавил, что вклад участников объединения в мировой ВВП уже перерос показатель G7. И разрыв продолжает увеличиваться.