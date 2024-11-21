США расширили санкционный список по России. Теперь в нём первый зампред ЦБ и и многие другие

Министерство финансов США объявило о введении нового пакета антироссийских санкций, который включает в себя десятки физических и юридических лиц. В числе тех, кто попал под ограничения, значится первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, а также ряд высокопоставленных чиновников Центробанка.

Под санкции также попали заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова и руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Среди юридических лиц, на которые наложены санкции, находятся Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ. РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, а также банки «Кремлёвский», «Итуруп», «Синара», «Центрокредит» и другие кредитные организации.