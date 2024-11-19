Британия ввела санкции против «Юнармии» и детского центра «Авангард»

Великобритания объявила об утверждении санкций в отношении российских молодёжных патриотических организаций и членов их руководства. Изменения в соответствующем перечне появились на сайте британского Минфина.

В частности ограничения введены против детско-юношеского движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Московской области. Санкции коснулись и главы основного штаба юнармейцев Никиты Нагорного. Теперь ему и другим руководителям движения запрещён въезд в Британию, а также будут заблокированы их счета, если таковые обнаружат в английских банках.