Британия ввела санкции против «Юнармии» и детского центра «Авангард»
Участники «Юнармии». Обложка © Telegram / Юнармия
Великобритания объявила об утверждении санкций в отношении российских молодёжных патриотических организаций и членов их руководства. Изменения в соответствующем перечне появились на сайте британского Минфина.
В частности ограничения введены против детско-юношеского движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Московской области. Санкции коснулись и главы основного штаба юнармейцев Никиты Нагорного. Теперь ему и другим руководителям движения запрещён въезд в Британию, а также будут заблокированы их счета, если таковые обнаружат в английских банках.
Ранее санкционный список Великобритании пополнили 18 нефтяных танкеров и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Все они принадлежат российской газовой компании АО «Русгаздобыча». В Москве напомнили, что ограничения вводятся Лондоном в обход документов ООН.