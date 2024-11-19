Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 11:00

Британия ввела санкции против «Юнармии» и детского центра «Авангард»

Участники «Юнармии». Обложка © Telegram / Юнармия

Участники «Юнармии». Обложка © Telegram / Юнармия

Великобритания объявила об утверждении санкций в отношении российских молодёжных патриотических организаций и членов их руководства. Изменения в соответствующем перечне появились на сайте британского Минфина.

В частности ограничения введены против детско-юношеского движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Московской области. Санкции коснулись и главы основного штаба юнармейцев Никиты Нагорного. Теперь ему и другим руководителям движения запрещён въезд в Британию, а также будут заблокированы их счета, если таковые обнаружат в английских банках.

Британия ввела санкции против ВКС России и 924-го Госцентра беспилотной авиации
Британия ввела санкции против ВКС России и 924-го Госцентра беспилотной авиации

Ранее санкционный список Великобритании пополнили 18 нефтяных танкеров и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Все они принадлежат российской газовой компании АО «Русгаздобыча». В Москве напомнили, что ограничения вводятся Лондоном в обход документов ООН.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar