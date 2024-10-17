Британия расширила санкции против России
Британский МИД ввёл санкции против 18 российских танкеров для перевозки нефти
Санкционный список Великобритании пополнили 18 нефтяных танкеров и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), передаёт МИД страны.
«Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО «Русгаздобыча», — написано на сайте.
В Великобритании утверждают, что эти запреты станут крупнейшим санкционным пакетом в отношении российских танкеров. Москва неоднократно подчёркивает, что меры западных стран введены в обход механизмов ООН и что никакого особого эффекта от них нет.
Санкции даже помогают России улучшать внутреннюю экономику. Так, в стране начали производить в два раза больше сыра после ввода санкций. Однако в Еврокомиссии утверждают, что антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию внутри страны.
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