Британия расширила санкции против России

«Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО «Русгаздобыча», — написано на сайте.

В Великобритании утверждают, что эти запреты станут крупнейшим санкционным пакетом в отношении российских танкеров. Москва неоднократно подчёркивает, что меры западных стран введены в обход механизмов ООН и что никакого особого эффекта от них нет.