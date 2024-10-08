Лондон добавил в санкционный список войска РХБЗ России
Великобритания ввела санкции против войск радиационной и химической защиты РФ
Великобритания добавила Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России в свои санкционные списки, сообщил МИД страны.
Под санкции также попали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 27-й научный центр Минобороны России в Москве и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России.
Британский МИД объяснил решение тем, что РХБЗ якобы ответственны за использование химического оружия на Украине. Это заявление было сделано на следующий день после того, как Кириллов сообщил о применении украинскими вооружёнными силами западного химического оружия в Судже в августе 2024 года. Он также отметил, что в Киеве готовится провокация с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ на фронте.
Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые сенаторы и конгрессмены США призвали ввести санкции против российского гелия. Инициаторы ограничений выразили опасение, что доля России в мировом производстве гелия может за несколько лет вырасти до 50%. По словам американских политиков, Москва с высокой долей вероятности закрепится на глобальном рынке.
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