Британский МИД объяснил решение тем, что РХБЗ якобы ответственны за использование химического оружия на Украине. Это заявление было сделано на следующий день после того, как Кириллов сообщил о применении украинскими вооружёнными силами западного химического оружия в Судже в августе 2024 года. Он также отметил, что в Киеве готовится провокация с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ на фронте.