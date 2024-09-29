CША захотели лишить Россию важного сырья, опасаясь конкуренции

Некоторые сенаторы и конгрессмены США призвали ввести санкции против российского гелия, чтобы лишить страну критически важного сырья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициаторы ограничений выразили опасение, что доля России в мировом производстве гелия может за несколько лет вырасти до 50%. По словам американских конгрессменов, Москва с высокой вероятностью закрепится на глобальном рынке этого важного сырья при отсутствии необходимых мер.

По информации американской Геологической службы, в прошлом году мировая добыча гелия достигла 170 миллионов кубометров, что на 8% больше показателя 2022 года. Соединённые Штаты остаются крупнейшим производителем этого ресурса с долей 46% (79 миллионов кубометров). На втором месте находится Катар (66 миллионов кубометров), а на третьем — Алжир (десять миллионов кубометров).

Россия в этом списке занимает четвёртое место с объёмом восемь миллионов кубометров, однако показывает активные темпы роста. При этом в прошлом году РФ и Катар обеспечили более 80% прироста на мировом рынке, увеличив производство на 10 миллионов кубометров. Вашингтон стал опасаться конкуренции, считают эксперты. Из-за этого США будут делать всё возможное для ограничения потенциала РФ на рынке производства гелия.

«Агрессивная политика Запада в отношении нефтегазового сектора лишь придаёт дополнительный импульс производству и экспорту. СПГ-заводы находятся под санкциями, и часть их технологических линий, вероятно, переоборудуют под сырьё второго порядка, в частности гелия», — пояснил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.