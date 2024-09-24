СМИ рассказали, как Европа массово обходит санкции на топливо из РФ

Страны Запада продолжают приобретать топливо из России вопреки санкционным ограничениям. Это происходит из-за лазейки в установленных ограничениях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD).

Процесс покупки топлива до сих пор активен благодаря трём нефтеперерабатывающим заводам на территории Турции. Один из них, принадлежащий Азербайджану, Star Aegean, на 98% зависим от российского сырья. А вот продают они переработанную нефть уже на Запад, туда доставляют девять из десяти баррелей. В Politico это объяснили дырами в санкциях: турецкая переработка развязывает руки покупателям. Так, за прошлый год Москва получила благодаря этому около трёх миллиардов евро.

Помимо Турции, в 2023 году Евросоюз увеличил импорт топлива из Индии на 115%. Пользоваться данной схемой не гнушается Германия и Великобритания, покупая в Индии переработанный продукт российского происхождения.

Европейский союз не скрывает лазейку с 2023 года. Тогда глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отмечал, что государства Запада «покупают не российскую нефть», а продукт, «полученный в результате переработки в другом месте».