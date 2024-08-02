СМИ рассказали, как США мешают Европе отказаться от российского газа

Соединённые Штаты сорвали планы Европы по отказу от российского газа. Как пишет Business Insider, это происходит из-за того, что американцы сокращают поставки голубого топлива на европейский континент, предпочитая ему Азию.

В материале говорится, что после начала специальной военной операции европейские государства пытались отказаться от этого ресурса, поставляемого из России. Авторы статьи считают, что то обстоятельство, из-за которого Европа продолжает импортировать российский газ, можно объяснить изменениями в структуре спроса на это топливо, так как США перенаправили значительную часть своего экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в другие места.

Так, в конце июля текущего года европейцы получили от своих заокеанских партнёров 1,5 миллиона СПГ. В то же время Россия поставила Европе 1,3 миллиона тонн этого типа углеводородных энергоносителей. В связи с этим издание пишет, что разница в объёме поставок СПГ между двумя странами уменьшилась, а в прошлом месяце сократилась до минимума, зафиксированного в период с конца 2021 года.

"В этом году разница в объёме поставок на континент всё больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России — всего 1,5 миллиона тонн", — указано в материале.

Журналисты предполагают, что это связано с тем, что Соединённые Штаты переориентировались на Азию, так как там больше платят за газ. Старший аналитик Rystad Масанори Одака по этому поводу заявил, что азиатское направление стало "предпочтительным" для газа из США с доставкой в августе и сентябре.