Страны Запада в 2024 году, несмотря на заявления о полном отказе от российских ресурсов, закупили у России титана на 264,9 миллиона долларов. Как сообщает РИА «Новости», за полгода недружественные государства обеспечили 11,4% от общего импорта отечественных производителей.

По большей части Соединённые штаты и страны Евросоюза (ЕС) закупали титан у российских поставщиков для нужд химической промышленности, энергетики, авиакосмической промышленности и кораблестроения. По данным платформы ООН Comtrade, к июлю Германия приобрели титан на сумму 193,6 миллиона долларов, что составило более 41% от импорта. Британцы закупили этого металла на сумму 22,7 миллиона долларов (6,9%), французы — на 15,1 миллиона долларов (8,2%), испанцы — на 4,4 миллиона долларов (7,7%). Кроме того, были поставки в Словакию, Бельгию, Швейцарию, США, Эстонию, Италию, Японию, Ирландию, Румынию и Нидерланды.

Вместе с тем агентство отмечает, что крупнейший в мире производитель «ВСМПО-Ависма» обеспечивает около 25% международного рынка, включая поставщиков самолётов Airbus и Boeing. К слову, до западных санкций экспортёры РФ обеспечивали половину мировой авиационной промышленности.