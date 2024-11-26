В России взвесили шансы на запуск «‎мирного» плана Трампа по Украине до Нового года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась, что переговоры России и США по Украине состоятся до конца года. Несмотря на громкие заявления новоизбранного президента Америки Дональда Трампа — успеть до Нового года, чтобы избежать эскалации конфликта, — в этом вопросе есть много подводных камней.

«До инаугурации он собирался это сделать — как раз до конца года. Это очень мало. У них же там ещё Рождество, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как он может успеть это сделать», — отметила Журова в беседе с «Лентой.ру».

Также проблема кроется в том, сможет ли Трамп убедить Украину пойти на мирные переговоры. На данный момент киевские власти заявляют, что будущий хозяин Белого дома им не указ, и надеются до его инаугурации осуществить коварный приказ Джо Байдена по ударам вглубь РФ.

«Поэтому тут вопрос, кто кого сможет победить в этом противостоянии, в том числе, к сожалению, политическом», — поделилась своими размышлениями депутат.