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26 ноября, 12:17

В России взвесили шансы на запуск «‎мирного» плана Трампа по Украине до Нового года

Депутат Журова усомнилась, что переговоры РФ и США состоятся до конца года

Владимир Путин с Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин с Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Фото © kremlin.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась, что переговоры России и США по Украине состоятся до конца года. Несмотря на громкие заявления новоизбранного президента Америки Дональда Трампа — успеть до Нового года, чтобы избежать эскалации конфликта, — в этом вопросе есть много подводных камней.

«До инаугурации он собирался это сделать — как раз до конца года. Это очень мало. У них же там ещё Рождество, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как он может успеть это сделать», — отметила Журова в беседе с «Лентой.ру».

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Также проблема кроется в том, сможет ли Трамп убедить Украину пойти на мирные переговоры. На данный момент киевские власти заявляют, что будущий хозяин Белого дома им не указ, и надеются до его инаугурации осуществить коварный приказ Джо Байдена по ударам вглубь РФ.

«Поэтому тут вопрос, кто кого сможет победить в этом противостоянии, в том числе, к сожалению, политическом», — поделилась своими размышлениями депутат.

Ранее Fox News сообщил, что Дональд Трамп и его команда хотят начать работу с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Консультации решено начать ещё до конца 2024 года. Тем временем президент России Владимир Путин давно готов к переговорам по Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Джо Байденом и Дональдом Трампом уже в этом году.

Алёна Зиновьева
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