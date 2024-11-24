Зеленского уличили в желании привести мир к ядерной войне руками России

Президент Украины Владимир Зеленский пытается затянуть переговоры России и США и будет делать всё для эскалации конфликта. Такое предположение сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «Комсомольская правда».

Он не исключил, что Киев хочет сделать всё возможное, чтобы РФ применила ядерное оружие, и будет всячески провоцировать нашу страну. Сейчас для Украины важно переждать активность новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы не дать ему договориться с Владимиром Путиным о мирном исходе СВО. Однако для самого Зеленского это всё может закончиться плохо, считает Царёв.

«Сейчас он [Зеленский] движется по очень плохому для себя сценарию. Для Зеленского применение ядерного оружия — значит смахнуть все шахматы с доски, это выход за рамки игры. И он будет делать всё, чтобы была эскалация. Судя по всему, он принял решение переждать Трампа, пока у того не начнутся проблемы внутри страны. Зеленский попытается затянуть переговоры между Россией и США», — высказался экс-депутат Рады.