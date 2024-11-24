Зеленского уличили в желании привести мир к ядерной войне руками России
Экс-депутат Рады Царёв заявил о затягивании Зеленским переговоров России и США
Президент Украины Владимир Зеленский пытается затянуть переговоры России и США и будет делать всё для эскалации конфликта. Такое предположение сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «Комсомольская правда».
Он не исключил, что Киев хочет сделать всё возможное, чтобы РФ применила ядерное оружие, и будет всячески провоцировать нашу страну. Сейчас для Украины важно переждать активность новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы не дать ему договориться с Владимиром Путиным о мирном исходе СВО. Однако для самого Зеленского это всё может закончиться плохо, считает Царёв.
«Сейчас он [Зеленский] движется по очень плохому для себя сценарию. Для Зеленского применение ядерного оружия — значит смахнуть все шахматы с доски, это выход за рамки игры. И он будет делать всё, чтобы была эскалация. Судя по всему, он принял решение переждать Трампа, пока у того не начнутся проблемы внутри страны. Зеленский попытается затянуть переговоры между Россией и США», — высказался экс-депутат Рады.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский потребовал от Трампа план завершения конфликта на Украине. Глава киевского режима заявил, что рассчитывает получить разъяснения до 2025 года. Также Зеленский отметил, что готов рассмотреть инициативы не только от западных лидеров, но и от стран Африки, Азии и арабского мира.
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