Зеленский потребовал от Трампа план завершения конфликта на Украине
Зеленский ожидает от Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал избранного президента Дональда Трампа представить предложения по урегулированию конфликта с Россией, которые он ожидает получить до 2025 года. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединённых Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — заявил Зеленский.
Он добавил, что готов рассмотреть инициативы не только от западных лидеров, но и от стран Африки, Азии и арабского мира.