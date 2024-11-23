«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:19

Зеленский потребовал от Трампа план завершения конфликта на Украине

Зеленский ожидает от Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал избранного президента Дональда Трампа представить предложения по урегулированию конфликта с Россией, которые он ожидает получить до 2025 года. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединённых Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — заявил Зеленский.

Он добавил, что готов рассмотреть инициативы не только от западных лидеров, но и от стран Африки, Азии и арабского мира.

В Польше раскрыли, как Зеленский хочет задобрить Трампа российскими ресурсами
В Польше раскрыли, как Зеленский хочет задобрить Трампа российскими ресурсами

Ранее сообщалось, что Киев стремится как можно скорее организовать встречу Зеленского с Трампом. Позднее выяснилось, что он может предложить избранному президенту Штатов заменить армию США в Европе на ВСУ.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar