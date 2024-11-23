Зеленский потребовал от Трампа план завершения конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал избранного президента Дональда Трампа представить предложения по урегулированию конфликта с Россией, которые он ожидает получить до 2025 года. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединённых Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — заявил Зеленский.