СМИ узнали, что хочет обсудить Зеленский на встрече с Трампом

Среди украинских властей нарастает уровень беспокойство из-за неопределённости планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. По этой причине Владимир Зеленский намеревается назначить встречу с Трампом как можно скорее. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

В материале издания уточняется, что во время сентябрьской встречи Зеленский поднимал вопрос об ограничении доступа Китаю на использование украинских ресурсов.

«Это подход, который сейчас активно обсуждают в Конгрессе США за закрытыми дверями. Люди Трампа реагируют на тему Китая», — сообщает издание, отмечая, что Зеленскому советовали использовать данную тему при последующем общении с главой Штатов.

Также в материалах указывается, что на будущей встрече Зеленский может предложить Трампу заменить размещенные в Европе американские войска украинскими.