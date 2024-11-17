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17 ноября, 10:57

СМИ узнали, что хочет обсудить Зеленский на встрече с Трампом

Welt am Sonntag: Зеленский предложит Трампу заменить армию США в Европе на ВСУ

Среди украинских властей нарастает уровень беспокойство из-за неопределённости планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. По этой причине Владимир Зеленский намеревается назначить встречу с Трампом как можно скорее. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

В материале издания уточняется, что во время сентябрьской встречи Зеленский поднимал вопрос об ограничении доступа Китаю на использование украинских ресурсов.

«Это подход, который сейчас активно обсуждают в Конгрессе США за закрытыми дверями. Люди Трампа реагируют на тему Китая», — сообщает издание, отмечая, что Зеленскому советовали использовать данную тему при последующем общении с главой Штатов.

Также в материалах указывается, что на будущей встрече Зеленский может предложить Трампу заменить размещенные в Европе американские войска украинскими.

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Недавно Зеленский выразил уверенность, что украинский конфликт завершится быстрее при Трампе. Он также подчеркнул, что избранный президент США хорошо знаком с позицией Украины и не высказывал никаких замечаний по её поводу.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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