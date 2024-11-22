«Подвергает атаке всю планету»: Украинская журналистка разнесла Зеленского
Украинская журналистка Панченко обвинила Зеленского в провоцировании конфликта
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский спровоцировал начало конфликта в 2022 году, а теперь хочет, чтобы война была во всём мире. Своё мнение она выразила в социальной сети X (ранее Twitter).
«Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!», – возмутилась представительница прессы.
Панченко добавила, что Зеленский постоянно лжёт и лицемерит. Также она раскритиковала депутатов Верховной рады, которые отменили заседание из-за угрозы ракетного удара. По её словам, народные избранники ведут себя цинично и им совсем не жалко простых людей.
Напомним, ранее заседание Верховной рады 22 ноября было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки. Это произошло на следующий день после применения нового российского комплекса «Орешник», который вызвал истерику у Зеленского.
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