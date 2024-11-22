Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский спровоцировал начало конфликта в 2022 году, а теперь хочет, чтобы война была во всём мире. Своё мнение она выразила в социальной сети X (ранее Twitter).

«Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!», – возмутилась представительница прессы.