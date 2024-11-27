Ещё $8 млрд: Байден не хочет оставлять агонизирующую Украину без прощального подарка
Politico: Байден тайно запросил ещё $24 млрд для Киева и пополнения запасов США
В Конгресс США поступил запрос на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Автором документа, который стал дополнением к законопроекту о государственном финансировании, оказался президент страны Джозеф Байден. Об этом сообщило издание Politico, получившее копию тайно адресованных законодателям бумаг.
Запрос предусматривает использование 16 миллиардов долларов для пополнения арсенала США, который серьёзно опустел из-за отправки оружия Киеву. На оставшиеся восемь миллиардов Пентагон заключит контракты с производителями боеприпасов и техники, чтобы в дальнейшем снабжать ВСУ свежепроизведённой продукцией, а не дербанить собственные склады.
Законопроект о госфинансировании должен быть принят уже в декабре. Впрочем, уверены авторы материала, инициатива Байдена не может похвастать большими шансами на успех.
Настрой команды Байдена на эскалацию вызывает беспокойство, подчёркивали в Кремле. В ФСБ РФ уверены, что перед уходом на пенсию пожилой политик попытается подвести мир к краю пропасти.
Flickr / The White House