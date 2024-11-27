Ещё $8 млрд: Байден не хочет оставлять агонизирующую Украину без прощального подарка

В Конгресс США поступил запрос на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Автором документа, который стал дополнением к законопроекту о государственном финансировании, оказался президент страны Джозеф Байден. Об этом сообщило издание Politico, получившее копию тайно адресованных законодателям бумаг.

Запрос предусматривает использование 16 миллиардов долларов для пополнения арсенала США, который серьёзно опустел из-за отправки оружия Киеву. На оставшиеся восемь миллиардов Пентагон заключит контракты с производителями боеприпасов и техники, чтобы в дальнейшем снабжать ВСУ свежепроизведённой продукцией, а не дербанить собственные склады.