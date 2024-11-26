Глава ФСБ предупредил о планах Байдена подвести мир к краю пропасти на прощание
Бортников: Байден будет стремиться к ещё большей эскалации перед уходом
Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Внешняя политика США едва ли развернётся в противоположную сторону, когда победивший на выборах Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Однако уходящая в закат администрация пока ещё действующего президента страны Джо Байдена может до предела накалить обстановку в мире за это время. Такое мнение высказал глава ФСБ Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.
«Маловероятно, что избрание нового президента США приведёт к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона», — считает Бортников.
Он не стал исключать, что перед уходом команда Байдена будет стремиться к небывалой эскалации в точках своего интереса в Евразии. Прежде всего, разумеется, на постсоветском пространстве, а также на Ближнем и Среднем Востоке и Юго-Восточной Азии.
Основной целью такой безалаберной политики в США видят осложнение обстановки для новой администрации, сужение пространства для манёвров Трампа, которыми он мог бы решить накопившиеся политические проблемы. Одним из таких шагов, уверен Бортников, является печально известное разрешение Киеву на удары вглубь РФ американскими ракетами, что неизбежно влечёт за собой обострение конфликта и всей ситуации вокруг него.
Ранее в США решили изменить инструкции для Киева по выбору целей для ракет ATACMS. Детали изменений раскрывать отказались, однако всё это указывает на то, что даже обновлённая российская ядерная доктрина не смогла отрезвить туманные умы в Белом доме. Штаты лишь наращивают эскалацию, стараясь успеть как можно больше перед приходом Трампа к власти. Зеленский тем временем готовит Украину к продаже ресурсов на самых выгодных условиях, ведь всё это время Вашингтон оказывает помощь отнюдь не по доброте душевной.