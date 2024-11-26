Глава ФСБ предупредил о планах Байдена подвести мир к краю пропасти на прощание

Внешняя политика США едва ли развернётся в противоположную сторону, когда победивший на выборах Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Однако уходящая в закат администрация пока ещё действующего президента страны Джо Байдена может до предела накалить обстановку в мире за это время. Такое мнение высказал глава ФСБ Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведёт к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона», — считает Бортников.

Он не стал исключать, что перед уходом команда Байдена будет стремиться к небывалой эскалации в точках своего интереса в Евразии. Прежде всего, разумеется, на постсоветском пространстве, а также на Ближнем и Среднем Востоке и Юго-Восточной Азии.