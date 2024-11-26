Байдена застукали за кражей плюшки на военной базе и начали штопать новые мемы

Президент США Джо Байден был замечен за кражей булочки. «Голодный» политик принимал участие в праздничном мероприятии по случаю Дня благодарения на базе американской береговой охраны, где тайком свистнул плюшку прямо с подноса. Об этом пишет газета The New York Post.

Джо Байден украл булочку. Видео © Х / Luka

Байден должен был помогать раздавать солдатам еду в буфете. Старичок неспешно пошёл к месту раздачи, но по пути ему приглянулась аппетитная гора булочек. Президент огляделся, цепко схватил плюшку, спрятал за спину и продолжил идти как ни в чём не бывало. Но публика кражу заметила, окружающие снисходительно улыбались Байдену и ждали продолжения.

Президент встал на раздачу рядом с поваром. Возникла неловкая заминка. Байден быстро откусил от булочки и снова спрятал её за спину. Повар взглядом дал понять, что всё «заметил», улыбнулся и приободрил президента — мол, кто из нас не хватал тайком булки, обычное дело, к чёрту смущение! Но Байден упорно делал вид, что ничего не прячет в руках и идиотски улыбался. В США пользователи явно устали от своего лидера «с деменцией» и обрушились на него в Сети с критикой и начали штопать новые мемы с ним.

«Этот человек и близко не должен подходить к тому, чтобы подавать людям еду», — написал комментатор.

«Посмотрите на реакцию мужчины рядом! Ему же явно стыдно за президента! Он готов провалиться сквозь землю», — написал другой читатель.

«Отработанная годами у власти привычка — стянуть то, что плохо лежит. Я бы его проверил на предмет коррупции, думаю, там булками дело не ограничивается», — добавил ещё один пользователь.