Перехочется: Стало известно, как Байден разрушил мечты Зеленского о вступлении в НАТО
Bloomberg: Байден планировал пригласить Украину в НАТО, но передумал
Президент США Джо Байден изначально планировал публично пригласить Украину в НАТО, однако впоследствии изменил своё решение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
В статье указано, что администрация Байдена рассматривала возможность официального обращения к Украине с призывом вступить в НАТО, но решила отказаться от этого плана. Эта идея рассматривалась как один из шагов по укреплению позиций Украины на фоне приближающегося вступления Дональда Трампа в должность президента США. Вместо этого Вашингтон планирует разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии для Киева. Автор статьи полагает, что обещания Трампа положить конец конфликту могут создать условия для мирных переговоров.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп, будущий президент США, вызвал беспокойство у НАТО и Великобритании своими намерениями установить более тесные отношения с Россией. По словам представителя британского правительства, республиканец намерен добиться соглашения с РФ. Он подчеркнул, что международная система «подвергается серьезным испытаниям» из-за конфликта на Украине и что текущая обстановка является наиболее напряженной с момента завершения холодной войны.
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