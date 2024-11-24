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24 ноября, 13:50

Перехочется: Стало известно, как Байден разрушил мечты Зеленского о вступлении в НАТО

Bloomberg: Байден планировал пригласить Украину в НАТО, но передумал

Президент США Джо Байден изначально планировал публично пригласить Украину в НАТО, однако впоследствии изменил своё решение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В статье указано, что администрация Байдена рассматривала возможность официального обращения к Украине с призывом вступить в НАТО, но решила отказаться от этого плана. Эта идея рассматривалась как один из шагов по укреплению позиций Украины на фоне приближающегося вступления Дональда Трампа в должность президента США. Вместо этого Вашингтон планирует разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии для Киева. Автор статьи полагает, что обещания Трампа положить конец конфликту могут создать условия для мирных переговоров.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп, будущий президент США, вызвал беспокойство у НАТО и Великобритании своими намерениями установить более тесные отношения с Россией. По словам представителя британского правительства, республиканец намерен добиться соглашения с РФ. Он подчеркнул, что международная система «подвергается серьезным испытаниям» из-за конфликта на Украине и что текущая обстановка является наиболее напряженной с момента завершения холодной войны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Александра Мышляева
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