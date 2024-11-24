Перехочется: Стало известно, как Байден разрушил мечты Зеленского о вступлении в НАТО

В статье указано, что администрация Байдена рассматривала возможность официального обращения к Украине с призывом вступить в НАТО, но решила отказаться от этого плана. Эта идея рассматривалась как один из шагов по укреплению позиций Украины на фоне приближающегося вступления Дональда Трампа в должность президента США. Вместо этого Вашингтон планирует разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии для Киева. Автор статьи полагает, что обещания Трампа положить конец конфликту могут создать условия для мирных переговоров.