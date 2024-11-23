Трамп испугал Британию и НАТО своими планами по поводу России

Будущий президент США Дональд Трамп обеспокоил НАТО и Великобританию своими планами по сближению с Россией, передаёт Financial Times со ссылкой на британского чиновника. По его словам, республиканец стремится заключить сделку с РФ.

«Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, возможно, и не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики», — пишет FT.

Автор публикации добавил, что мировой порядок «трещит по швам» из-за конфликта на Украине, а ситуация сейчас наиболее напряжённая, чем когда-либо со времён окончания холодной войны.