Американский конгрессмен сообщил о встрече Трампа и Путина

Американский конгрессмен Майкл Маккол от Республиканской партии утверждает, что избранный лидер Штатов Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин якобы уже провели встречу. В беседе с Atlantic Council он заявил, что стороны обсудили украинский конфликт.

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: «Пожалуйста, не нагнетайте обстановку». Он не последовал совету избранного президента», — утверждает конгрессмен.