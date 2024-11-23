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23 ноября, 00:26

Американский конгрессмен сообщил о встрече Трампа и Путина

Конгрессмен Маккол: Трамп встречался с Путиным для обсуждения Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Американский конгрессмен Майкл Маккол от Республиканской партии утверждает, что избранный лидер Штатов Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин якобы уже провели встречу. В беседе с Atlantic Council он заявил, что стороны обсудили украинский конфликт.

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: «Пожалуйста, не нагнетайте обстановку». Он не последовал совету избранного президента», — утверждает конгрессмен.

Где, когда и при каких обстоятельствах произошла встреча, Маккол не уточнил. Официального подтверждения информации от Москвы и Вашингтона не поступало.

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Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. В Кремле заявили, что такого разговора не было. При этом там заявили о готовности к переговорам с американской стороной. Пока таких предложений не поступало.

Оксана Попова
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