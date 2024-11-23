«Я муж Джо Байдена»: 82-летний президент США снова оговорился

46-й президент США Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, вновь стал героем курьёзного эпизода. На торжественном ужине в резиденции лидеров США он оговорился, назвав себя своим собственным мужем. Трансляция его речи велась на официальном сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден, приветствуя собравшихся.

Стоит отметить, что Байден часто начинает свои выступления с фразы, представляясь как «муж Джилл Байден», однако на этот раз его высказывание привлекло внимание из-за неожиданной формулировки.