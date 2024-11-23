«Я муж Джо Байдена»: 82-летний президент США снова оговорился
Джо Байден оговорился и назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt
46-й президент США Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, вновь стал героем курьёзного эпизода. На торжественном ужине в резиденции лидеров США он оговорился, назвав себя своим собственным мужем. Трансляция его речи велась на официальном сайте Белого дома.
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден, приветствуя собравшихся.
Стоит отметить, что Байден часто начинает свои выступления с фразы, представляясь как «муж Джилл Байден», однако на этот раз его высказывание привлекло внимание из-за неожиданной формулировки.
Действующий американский лидер ввиду своего возраста часто становится объектом шуток пользователей сети. Не так давно Байден эпично исчез в джунглях Амазонки и породил очередной мем со своим участием.