Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 04:47

За плохое поведение: Байден заявил, что жена угрожает отправить его в космос

NYP: Джо Байден пошутил, что жена грозится отправить его в космос

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, сообщает New York Post.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (Главе НАСА Биллу Нельсону — прим. Life.ru), чтобы он отправил меня в космос», — поделился Байден.

Зал отреагировал на его слова смехом. Президент добавил, что опасается, что в НАСА могут поддержать эту идею.

На встрече Байден также поблагодарил Дину Болуарте за сотрудничество между США и Перу в освоении космоса, отметив важность двустороннего партнёрства в этой области.

«Можете удариться затылком?» Байден пригрозил журналистке, пытаясь уйти от неудобного вопроса
«Можете удариться затылком?» Байден пригрозил журналистке, пытаясь уйти от неудобного вопроса

Тем временем стало известно, что Байден готовит запрос в Конгресс для дополнительной помощи Украине. Он не уточнил конкретную сумму, однако отметил, что это решение — часть более широкой стратегии поддержки Киева.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • NASA
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar