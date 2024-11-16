За плохое поведение: Байден заявил, что жена угрожает отправить его в космос

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, сообщает New York Post.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (Главе НАСА Биллу Нельсону — прим. Life.ru), чтобы он отправил меня в космос», — поделился Байден.

Зал отреагировал на его слова смехом. Президент добавил, что опасается, что в НАСА могут поддержать эту идею.

На встрече Байден также поблагодарил Дину Болуарте за сотрудничество между США и Перу в освоении космоса, отметив важность двустороннего партнёрства в этой области.