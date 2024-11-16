За плохое поведение: Байден заявил, что жена угрожает отправить его в космос
NYP: Джо Байден пошутил, что жена грозится отправить его в космос
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден иногда в шутку угрожает отправить мужа в космос. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, сообщает New York Post.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (Главе НАСА Биллу Нельсону — прим. Life.ru), чтобы он отправил меня в космос», — поделился Байден.
Зал отреагировал на его слова смехом. Президент добавил, что опасается, что в НАСА могут поддержать эту идею.
На встрече Байден также поблагодарил Дину Болуарте за сотрудничество между США и Перу в освоении космоса, отметив важность двустороннего партнёрства в этой области.
Тем временем стало известно, что Байден готовит запрос в Конгресс для дополнительной помощи Украине. Он не уточнил конкретную сумму, однако отметил, что это решение — часть более широкой стратегии поддержки Киева.