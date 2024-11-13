Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 15:43

«Можете удариться затылком?» Байден пригрозил журналистке, пытаясь уйти от неудобного вопроса

Байден язвительно ответил на вопрос журналистки о сделке по заложникам в Израиле

Действующий глава США Джо Байден нагрубил журналистке вместо ответа на вопрос о сделке по обмену заложников в Израиле. Это произошло во время того, как он принимал в Белом доме израильского президента Ицхака Герцога.

Байден оставляет без ответа вопрос журналистки о сделке по обмену заложников в Израиле. Видео © X / NeriaKraus

«Как вы думаете, можете ли вы удариться затылком об камеру, что позади вас?» — съязвил Байден в ответ на вопрос о том, сможет ли он достичь сделки по обмену заложниками до истечения его полномочий на посту президента Штатов.

Пока Трамп общается с Путиным, Байден превозмогает на пустынном пляже
Пока Трамп общается с Путиным, Байден превозмогает на пустынном пляже

Ранее Life.ru рассказывал о теории заговора, недавно распространившейся в социальных сетях. Речь о том, будто Джо Байден симулировал деменцию, чтобы взять самоотвод от выдвижения на второй срок и сыграть на руку Дональду Трампу. На это навело обращение демократа к нации, в котором он ни разу не запнулся, был энергичен и не сказал ничего бессмысленного. Возможно, теперь он старается восстановить конспирацию с помощью хамства в адрес журналистов. Впрочем, нарколог заявил, что с теорией не согласен, и объяснил внезапно бодрое выступление политика действием психостимуляторов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar