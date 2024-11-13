«Можете удариться затылком?» Байден пригрозил журналистке, пытаясь уйти от неудобного вопроса

Действующий глава США Джо Байден нагрубил журналистке вместо ответа на вопрос о сделке по обмену заложников в Израиле. Это произошло во время того, как он принимал в Белом доме израильского президента Ицхака Герцога.

«Как вы думаете, можете ли вы удариться затылком об камеру, что позади вас?» — съязвил Байден в ответ на вопрос о том, сможет ли он достичь сделки по обмену заложниками до истечения его полномочий на посту президента Штатов.

Ранее Life.ru рассказывал о теории заговора, недавно распространившейся в социальных сетях. Речь о том, будто Джо Байден симулировал деменцию, чтобы взять самоотвод от выдвижения на второй срок и сыграть на руку Дональду Трампу. На это навело обращение демократа к нации, в котором он ни разу не запнулся, был энергичен и не сказал ничего бессмысленного. Возможно, теперь он старается восстановить конспирацию с помощью хамства в адрес журналистов. Впрочем, нарколог заявил, что с теорией не согласен, и объяснил внезапно бодрое выступление политика действием психостимуляторов.