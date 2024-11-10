«Срок на психостимуляторах»: Нарколог разнёс новую теорию заговора о мнимой деменции Байдена

В западных соцсетях распространяется новая теория заговора о том, что действующий президент США Джо Байден якобы специально взял самоотвод, изображая деменцию. В подтверждение этой версии американцы публикуют видео со свежим обращением 81-летнего американского лидера к нации, где он связно говорит и не допускает ошибок. Life.ru поговорил с психиатром и наркологом Василием Шуровым, чтобы узнать его мнение на этот счёт.

Фрагмент выступления Байдена к американцам. Видео © X / SprinterFamily

Так, Шуров считает, что Байден ничего специально не изображал, так как он действительно страдает деменцией. Медик не исключает, что американский лидер принимает психостимулятор, чтобы казаться живчиком на публике.

Это очередная теория заговора, поэтому ничего он там не изображал. Тем более с учётом того, что Байден до последнего выдвигался на второй срок, ему против самого себя играть глупо. Как раз по причине деменции его и поменяли на более адекватную с точки зрения демократов фигуру. Василий Шуров Психиатр, нарколог

Вместе с тем врач привёл в пример первые дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом. Тогда американский лидер появился перед публикой в приподнятом настроении, однако уже к середине мероприятия у него закончился заряд. Как отметил психолог, даже на заготовленные вопросы Байден не смог ответить и перешёл на личности. А уже в конце дебатов, через полтора часа, супруга президента США вывела его оттуда в состоянии невменяемости. Шуров пояснил, что на короткой дистанции человеку, страдающему деменцией, можно ввести психостимулятор, отчего тот на время станет бодрым.