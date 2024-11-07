Байден заверил, что на инаугурации Трампа будет «мирная передача власти»
Президент США Джо Байден не чувствует себя проигравшим из-за поражения кандидата от Демократическй партии Камалы Харрис на выборах в США. Американский лидер намерен по-хорошему передать власть Дональду Трампу на церемонии инаугурации.
«20 января у нас будет мирная передача власти», — подчеркнул Байден во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.
Напомним, республиканец Дональд Трамп объявил себя победителем президентской гонки в США. Он также выступил с громким заявлением о намерении прекратить вообще все войны в мире. Его соперница из лагеря демократов Камала Харрис уже признала поражение. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.
ТАСС / АР