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7 ноября, 17:16

Байден заверил, что на инаугурации Трампа будет «мирная передача власти»

Президент США Джо Байден не чувствует себя проигравшим из-за поражения кандидата от Демократическй партии Камалы Харрис на выборах в США. Американский лидер намерен по-хорошему передать власть Дональду Трампу на церемонии инаугурации.

«20 января у нас будет мирная передача власти», — подчеркнул Байден во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.

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Напомним, республиканец Дональд Трамп объявил себя победителем президентской гонки в США. Он также выступил с громким заявлением о намерении прекратить вообще все войны в мире. Его соперница из лагеря демократов Камала Харрис уже признала поражение. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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