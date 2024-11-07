Байден заверил, что на инаугурации Трампа будет «мирная передача власти»

Президент США Джо Байден не чувствует себя проигравшим из-за поражения кандидата от Демократическй партии Камалы Харрис на выборах в США. Американский лидер намерен по-хорошему передать власть Дональду Трампу на церемонии инаугурации.

«20 января у нас будет мирная передача власти», — подчеркнул Байден во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.