Команды Байдена и Харрис обвиняют друг друга в победе Трампа на выборах

Команды лидера США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняют друг друга в неудаче Демократической партии на президентских выборах. Советники обеих сторон сходятся лишь в одном: победа Дональда Трампа — результат ошибок кого-то из них, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Команда Харрис уверена, что её кампания длиной в 107 дней была «практически безупречной», а весь провал демократического штаба объясняется низкими рейтингами Байдена, ошибками его советников и слишком поздним выходом из гонки.

В ответ команда Байдена указывает на ошибки Харрис, обвиняя её в том, что она практически вытеснила президента на задний план и не давала ему активно участвовать в предвыборной кампании.