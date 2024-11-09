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8 ноября, 22:58

Команды Байдена и Харрис обвиняют друг друга в победе Трампа на выборах

Команды лидера США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняют друг друга в неудаче Демократической партии на президентских выборах. Советники обеих сторон сходятся лишь в одном: победа Дональда Трампа — результат ошибок кого-то из них, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Команда Харрис уверена, что её кампания длиной в 107 дней была «практически безупречной», а весь провал демократического штаба объясняется низкими рейтингами Байдена, ошибками его советников и слишком поздним выходом из гонки.

В ответ команда Байдена указывает на ошибки Харрис, обвиняя её в том, что она практически вытеснила президента на задний план и не давала ему активно участвовать в предвыборной кампании.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на прощальную речь проигравшего кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Дипломат заметила, что политик читала свою речь с экрана гаджета.

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flickr / rafael cano guijarro

Артём Гапоненко
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