Песков шуткой ответил на слова Харрис о судьбе Трампа, который «достанется на ланч Путину»

Президент Владимир Путин не ест людей. Такими словами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков прокомментировал заявление провалившегося кандидата в лидеры США Камалы Харрис, которая сказала, что победивший в голосовании Дональд Трамп «достанется Путину на ланч».