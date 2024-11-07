Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 16:33

Песков шуткой ответил на слова Харрис о судьбе Трампа, который «достанется на ланч Путину»

Песков шуткой опроверг слова Харрис о том, что Путин хочет «съесть Трампа»

Президент Владимир Путин не ест людей. Такими словами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков прокомментировал заявление провалившегося кандидата в лидеры США Камалы Харрис, которая сказала, что победивший в голосовании Дональд Трамп «достанется Путину на ланч».

«Путин не ест людей», — с улыбкой сказал представитель Кремля.

Политолог на Валдае рассказал Life.ru, изменились ли «часы Судного дня» после победы Трампа
Политолог на Валдае рассказал Life.ru, изменились ли «часы Судного дня» после победы Трампа

Напомним, президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Действующая вице-президент Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп, который и был объявлен победителем, потому что выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед своими сторонниками во Флориде и подтвердил свою победу.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar