Песков шуткой ответил на слова Харрис о судьбе Трампа, который «достанется на ланч Путину»
Песков шуткой опроверг слова Харрис о том, что Путин хочет «съесть Трампа»
Президент Владимир Путин не ест людей. Такими словами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков прокомментировал заявление провалившегося кандидата в лидеры США Камалы Харрис, которая сказала, что победивший в голосовании Дональд Трамп «достанется Путину на ланч».
«Путин не ест людей», — с улыбкой сказал представитель Кремля.
Напомним, президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Действующая вице-президент Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп, который и был объявлен победителем, потому что выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед своими сторонниками во Флориде и подтвердил свою победу.
Life.ru