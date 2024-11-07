Политолог на Валдае рассказал Life.ru, изменились ли «часы Судного дня» после победы Трампа
Политолог Караганов: Рано говорить об отходе от полуночи на «часах Судного дня»
Сейчас преждевременно говорить о том, отодвинулись ли стрелки «часов Судного дня» от полуночи в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом политолог, член валдайского клуба Сергей Караганов рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву на полях «Валдая».
Политолог Сергей Караганов — о «часах Судного дня» после результатов выборов в США и предложении Трампа по заморозке конфликта по линии фронта. Видео © Life.ru
«Совершенно непонятно [отодвинулись ли стрелки «часов Судного дня»]. Пока мы катимся в том же направлении. Обновлённую российскую ядерную доктрину нужно применить не только на словах, но и на деле и подкрепить её серией шагов, с движением по лестнице эскалации и соответствующими изменениями в размещении наших ядерных сил, чтобы убедить наших противников и будущих партнёров, что их отчаянная контратака обречена на неудачу», — заявил он.
Что касается предложения Дональда Трампа по заморозке украинского конфликта по линии разграничения, то об этом будет идти речь, но никакие предложения нельзя сразу воспринимать всерьёз, напомнил политолог. По его словам, нужно иметь свою линию и проводить её до конца, даже не провозглашая её открыто. Но в принципе линия очевидна: разгром Украины, капитуляция, демилитаризация, нейтрализация и затем переговоры о том, насколько мы отодвинем НАТО от наших границ. Насколько — это уже переговорный вопрос, указал наш собеседник.
Напомним, Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы Штатов. После он пообещал остановить войны в мире. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посулил республиканцу Нобелевскую премию, если он сдержит слово.
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