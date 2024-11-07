Политолог на Валдае рассказал Life.ru, изменились ли «часы Судного дня» после победы Трампа

Сейчас преждевременно говорить о том, отодвинулись ли стрелки «часов Судного дня» от полуночи в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом политолог, член валдайского клуба Сергей Караганов рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву на полях «Валдая».

Политолог Сергей Караганов — о «часах Судного дня» после результатов выборов в США и предложении Трампа по заморозке конфликта по линии фронта. Видео © Life.ru

«Совершенно непонятно [отодвинулись ли стрелки «часов Судного дня»]. Пока мы катимся в том же направлении. Обновлённую российскую ядерную доктрину нужно применить не только на словах, но и на деле и подкрепить её серией шагов, с движением по лестнице эскалации и соответствующими изменениями в размещении наших ядерных сил, чтобы убедить наших противников и будущих партнёров, что их отчаянная контратака обречена на неудачу», — заявил он.