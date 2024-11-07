Захарова высмеяла Камалу Харрис за чтение прощальной речи с экрана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на прощальную речь проигравшего кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. В телеграм-канале дипломат заметила, что Харрис читала свою речь с экрана гаджета.
«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — написала Захарова.
Напомним, выборы в США завершились 6 ноября. Согласно данным телеканала Fox News, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый минимум в 270. Трамп уже объявил себя победителем и 47-м президентом США, в то время как его соперники Харрис и Джо Байден поздравили республиканца с победой.
Также стало известно, что президент России Владимир Путин не станет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы Штатов из-за политики в США по отношению к РФ в целом и их вовлечённости в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Telegram / МИД России